Четверть заявившихся на конкурс "лидеры России" - женщины
26 октября 2018, 11:49 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Организаторы подвели итоги регистрационной кампании на конкурс "Лидеры России". Оказалось, что четверть всех заявившихся- женщины. всего на состязание подали заявки 227 тысяч кандидатов.
Интересно, что Южный Урал стал вторым по численности заявителей в УрФО после Свердловской области. Теперь кандидатам нужно до шести часов вечера субботы (по местному времени) записать и отправить видеоинтервью. Состязание продолжится только для тех, кто выполнит это обязательное условие.
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