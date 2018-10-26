Организаторы подвели итоги регистрационной кампании на конкурс "Лидеры России". Оказалось, что четверть всех заявившихся- женщины. всего на состязание подали заявки 227 тысяч кандидатов.

Интересно, что Южный Урал стал вторым по численности заявителей в УрФО после Свердловской области. Теперь кандидатам нужно до шести часов вечера субботы (по местному времени) записать и отправить видеоинтервью. Состязание продолжится только для тех, кто выполнит это обязательное условие.