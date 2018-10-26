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Артемий Троицкий: « В Эстонии царит сегрегация, как в Южной Африке»
26 октября 2018, 11:25 [«Аргументы Недели», Татьяна Тимука, спецкор в Прибалтике ]
Нет огромного секрета, что сегодня господин Артемий Троицкий, проживает и работает в Эстонии. После кризиса в Крыму в 2014 году господин музыкальный критик и журналист принял решение покинуть РФ и перебраться в Эстонию. Часть его работы заключается в том, чтобы читать лекции неразумным (впрочем, есть и думающие) прибалтам. Совсем недавно в Риге и состоялась такая встреча «со зрителями» под названием «Мыслящий человек и власть». Вход был для всех желающих, конечно, бесплатный.
С ходу ноги господин Троицкий заявил, что власти Прибалтики должны общаться с русскими на равных , и непременно должны выучить русский язык! Начало порадовало, но… Начали за здравие! А далее все пошло, простите, в направлении погоста.
«Я думаю, что власти Эстонии и Латвии должны непременно выучить русский язык и общаться с русскими на равных. Они должны стремиться понять русских людей. Тогда бы и удалось решить многие вопросы», - изрек музыкальный критик.
Кстати, это не первое выступление журналиста, где он «дает советы» и «критикует» государство, которое его приютило. Возможно, жизнь на берегу моря, посиделки в кафе старого города, ужины в компании «оппозиции» - не то, на что рассчитывал господин Артемий? Судите сами!
« В Эстонии царит сегрегация, как в Южной Африке. Эстонское население и русское меньшинство живут порознь и испытывают неприязнь друг к другу. А правительство Эстонии ничего не делает для интеграции общества! Поначалу я воспринимал это болезненно, но сейчас уже привык. Моя семья чувствует себя прекрасно! Что касается до остальных русских, то им нужно самостоятельно обустраиваться»,- высказал свое мнение господин хороший.
Ключевая фраза – самостоятельно обустраиваться! Стало совершенно очевидно, что положение русских в Эстонии господину Артемию, простите, пофиг! Троцкого волнует положение в Прибалтике исключительно себя, неповторимого. Далее, минут пятнадцать речь шла только о нем….Дескать, не ценят эти холодные эстонцы «настоящих профессионалов из России», да и язык он эстонский не знает! Если честно, то к подобным стенаниям прибалтийская публика привыкла давно. Много «лучших умов» России решили обменять жизнь в душной «путинской» Москве на тихие улочки Балтии. А что же потом происходит с «лучшими» политэмигрантами? Они испытывают все прелести жизни в уютных городках Прибалтики на собственной шкуре! Но это же испытывают они! Вот тут и начинаются недовольство, критика, советы, вопросы…
Но вернемся к лекции! Название просто шепчет….»Мыслящий человек и власть». И если господин Троицкий слегка пожурил чиновников в Прибалтике, то по своим соотечественникам он прошелся добре!
«Русские пенсионеры – абсолютна безнадежная аудитория. Они никогда не примут западные ценности. Они выросли в СССР и имеют советскую ментальность. Эти люди, которые не то что Путина – Сталина любят. С ними бесполезно разговаривать. Пусть живут своей жизнью»,- изрек философ.
Справедливости ради отметим, что большинство «слушателей» и журналистов его не поддержали. Позвольте, с «совкомбыдлом» и говорить не следует!? Конечно, о чем с ними разговаривать? Нужно разговаривать, по мнению Артемия Троицкого, с «нормальными русскими». А это кто такие? Конечно, он сам!
«Я как раз редкий пример такого русского. Я такой и по менталитету, по культуре, потому что пять лет (в детстве) прожил в Европе»,- разглагольствует журналист.
Да, сам себя не похвалишь… Как же хорошо господин хороший знает Европу! И его мнение неоспоримо!
Дальше – больше! Музыкальный критик решил «расфасовать» людей на группы! Именно! Итак, группа «приличных людей», к которым относится сам господин Артемий! И группа людей «с плохими зубами и дурным запахом», которых поддерживает сам Путин!
Такой социальный расизм не могли выдержать даже спокойные прибалтийские журналисты. Идеологию таких высказываний обозначили как …. «Русофобия минус я»! А как иначе? Почти все русские – быдло. Но это меня не касается! Я – умница, поэт, журналист, эстет! Я прожил пять лет в Европе! Я знаю, как научить вас жить! Вот только одного не знает господин Троицкий, что радикальные националисты Балтии не любят все русское. И их русофобия охватывает всех русских! Без исключения! Видимо, господин Артемий начинает понимать, что сказка превращается для него, простите, в «облом». Недаром говорят: «Хорошо, где нас нет!»
Мнение "слушащих"
Андрей, лицо НЕ правозащитной национальности: «Я скажу откровенно! Пусть жену свою поучит щи варить! А нам тут «указивки» не нужны! Пусть своих детей пасет, чтобы не скурились. Папа у него дипломат? Видимо, «хороший» дипломат…если при таких…могучая страна развалилась! СССР».
Вероника, журналист: «Г….а русофобская. Вырос же на советских хлебах! Откуда такое высокомерие? Он считает, что его оценят в Эстонии? Смешно мне!»
Ирена, журналист латышского СМИ: «Пусть едет обратно! Пусть работает, а не лекции читает. Без него разберемся! Он всегда тут чужой будет!»
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