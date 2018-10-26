Россиянам дали советы по выбору теплой верхней одежды

В преддверии зимних холодов эксперты Роскачества напомнили россиянам, на что следует обращать внимание при выборе теплой верхней одежды, чтобы она радовала хозяина внешним видом и качеством.

Чаще всего возникает выбор между изделиями с синтетическими или натуральными утепляющими наполнителями. Эксперты напомнили, что синтетический наполнитель довольно прост в уходе, не лезет наружу, не вызывает аллергию. Зато наполнитель из пуха или пухо-перовой смеси обладает небольшим объемом, малым весом и высокими тепловыми характеристиками.

Теплая верхняя одежда должна иметь многослойную структуру и водо- и ветронепроницаемый верхний слой. Наполнитель должен быть распределен равномерно и простеган через каждые 15 сантиметров. Застежка-молния должна иметь дополнительную текстильную вставку. Это обеспечит максимальную защиту от холода. Также эксперты советуют покупать верхнюю одежду на размер больше, учитывая то, что она не должна стеснять движений, даже если надета на толстый свитер.

При выборе детской теплой одежды действуют те же правила. Дополнительно эксперты советуют обратить внимание на светоотражающие элементы, позволяющие легче заметить ребенка в темноте, в целях повышения его безопасности. Полезны будут дополнительные манжеты в рукавах куртки и снегозащитные детали в нижней части брюк, а также планка-пластон, защищающая подбородок от «защипов» молнией, сообщает ТАСС.