Аксенов попросил ФСБ вернуть деньги, выделенные им на взятки

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал задержание вице-премьера республики Виталия Нахлупина и рассказал, что выделял личные средства для оперативной разработки крымских чиновников-взяточников.

«За последнее время таких задержаний было много. Только со своей стороны направил более восьми эпизодов по взяточничеству за этот год. В том числе и свои деньги давал на реализацию этих мероприятий», - рассказал Сергей Аксенов в эфире крымского телевидения.

«На данный момент два миллиона рублей из моих собственных средств являются вещественными доказательствами в нескольких уголовных делах. Мои ресурсы небезграничны, поэтому в июле я был на приеме у директора ФСБ Александра Бортникова и попросил его, чтобы мне как можно быстрее возвращали средства, которые я выделял на оперативную разработку взяточников», - цитирует Сергея Аксенова «Крыминформ».