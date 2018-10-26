Аксенов попросил ФСБ вернуть деньги, выделенные им на взятки
26 октября 2018, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал задержание вице-премьера республики Виталия Нахлупина и рассказал, что выделял личные средства для оперативной разработки крымских чиновников-взяточников.
«За последнее время таких задержаний было много. Только со своей стороны направил более восьми эпизодов по взяточничеству за этот год. В том числе и свои деньги давал на реализацию этих мероприятий», - рассказал Сергей Аксенов в эфире крымского телевидения.
«На данный момент два миллиона рублей из моих собственных средств являются вещественными доказательствами в нескольких уголовных делах. Мои ресурсы небезграничны, поэтому в июле я был на приеме у директора ФСБ Александра Бортникова и попросил его, чтобы мне как можно быстрее возвращали средства, которые я выделял на оперативную разработку взяточников», - цитирует Сергея Аксенова «Крыминформ».
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