Эксперты рассказали о плюсах и минусах использования гаджетов
26 октября 2018, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]
Медицинские эксперты рассказали, к развитию каких последствий приводит чрезмерное использование современных гаджетов. Положительных последствий оказалось гораздо меньше, чем отрицательных.
«Всевозможные гаджеты оказывают влияние на то, как мы видим. Длительное напряженное всматривание в экран приводит к проблеме сухого глаза и близорукости. Лучше всего держать телефон как можно дальше от глаз», - говорит врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Ирина Лещенко. Специалисты признают, что зарядка для глаз не поможет спасти зрение, если вы смотрите в телефон по 16-18 часов в день.
«Гиподинамия – это бич нашего времени. Дети не занимаются никаким спортом, сидят дома в гаджетах. Происходит мышечная гипотрофия, появляются нарушения осанки – лордоз, кифоз, сколиоз, сутулость. Возникают проблемы неврологического характера из-за защемления нервов на уровне шейного отдела позвоночника. От постоянной работы на клавиатуре возникает эпикондилит – мышечные боли в локтевых суставах», - рассказал травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Сергей Дедов.
Положительных моментов эксперты нашли всего два. Во-первых, быстрый набор сообщений хорошо развивает мелкую моторику. Во-вторых, использование гаджетов не увеличивает риск развития онкологических заболеваний. «Магнитные излучения есть от многих предметов – от солнца до мобильных телефонов. Но ни одно из проведенных исследований не показало увеличения риска развития онкологических заболеваний», - сообщил профессор онкологии, доктор медицинских наук Николай Жуков.
Все опрошенные эксперты сходятся во мнении, что для сохранения здоровья нужно сократить время использования гаджетов, сообщает РИА Новости.
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