В Министерстве здравоохранения не согласились с составленным ранее рейтингом "самых пьющих" городов России. В ведомстве считают, что объективность исследования находится под большим вопросом.

Сотрудники Минздрава убеждены, что рейтинг, составленный на базе опросов, проведенных в 25 городах огромной страны, не может являться федеральным и достаточным для определения точного уровня потребления спиртного населением, передает URA.RU.

В ведомстве заметили, что официальные исследования министерства демонстрируют иные показатели. Так, в прошлом году самыми "пьющими" стали Курганская, Иркутская, Амурская, Магаданская и Нижегородская области, передает RNS. Низкий коэффициент трезвости был также замечен в Пермском крае, Бурятии, ЯНАО и на Чукотке.