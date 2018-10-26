В Минздраве не согласились с рейтингом "самых пьющих" городов РФ
26 октября 2018, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]
В Министерстве здравоохранения не согласились с составленным ранее рейтингом "самых пьющих" городов России. В ведомстве считают, что объективность исследования находится под большим вопросом.
Сотрудники Минздрава убеждены, что рейтинг, составленный на базе опросов, проведенных в 25 городах огромной страны, не может являться федеральным и достаточным для определения точного уровня потребления спиртного населением, передает URA.RU.
В ведомстве заметили, что официальные исследования министерства демонстрируют иные показатели. Так, в прошлом году самыми "пьющими" стали Курганская, Иркутская, Амурская, Магаданская и Нижегородская области, передает RNS. Низкий коэффициент трезвости был также замечен в Пермском крае, Бурятии, ЯНАО и на Чукотке.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес