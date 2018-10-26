Лиза Пескова в гостях у Кадырова училась готовить блюда чеченской кухни

Елизавета Пескова, дочка пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, посетила с визитом Чеченскую республику. Она побывала в гостях у Рамзана Кадырова и получила мастер-класс по приготовлению блюд национальной чеченской кухни.

В ходе своего визита в Чечню Елизавета Пескова побывала в Грозном на дне города. Она также пообщалась с Айшат – старшей дочерью лидера Чеченской республики Рамзана Кадырова, посетив ее модный дом.

Сам глава Чечни Рамзан Кадыров нашел в своем плотном графике время для почетной гостьи. Он пригласил Елизавету Пескову в гости к себе домой. Повар Рамзана Кадырова провела для девушки кулинарный мастер-класс, научив Лизу готовить некоторые из блюд национальной чеченской кухни.

«В Чеченской Республике я училась готовить национальные блюда – Жижиг-Галнаш и чеченские лепешки – с творогом, с тыквой и с мясом. Отдельное спасибо повару Амине за интересные уроки и кулинарные секреты. И конечно же, благодарю Рамзана Ахматовича за возможность не только полюбоваться красотой Республики, но и научиться многим полезным, необходимым в жизни вещам!», - написала слова благодарности Лиза Пескова в своем инстаграме.

Девушка также добавила, что в ее семье все женщины любят и умеют готовить, пишет «Телепрограмма».