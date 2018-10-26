Первый снег выпал в Москве

Первый снег уже выпал в Москве и Московской области. Согласно последней информации синоптиков, несмотря на довольно прохладную погоду в регионе, он не остается на асфальте, а быстро исчезает.

Известно, что в частности снег выпал в центре Москвы, на западе и северо-западе города. Осадки, однако, не привели к осложнению ситуации на дорогах – загруженность магистралей в пятницу, 26 октября, по состоянию на 7 утра составляла 3 балла.

Согласно прогнозам метеорологов, в течение сегодняшнего дня в столице ожидаются снег, местами осадки, а также температура воздуха от трех до пяти градусов выше нуля, передает Гидрометцентр. Ветер будет западный, его порывы составят от 5 до 10 метров в секунду.