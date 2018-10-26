Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве 26 октября

В Москве 26 октября ожидается облачная погода с прояснениями. При этом местами в городе возможны небольшие осадки в виде снега с дождем, сообщили специалисты метеорологической службы.

В последний рабочий день недели столбики термометров покажут в столице +3-5 градусов выше нуля. В ночь на субботу ожидается нулевая температура, местами возможна гололедица. Ветер сегодня будет дуть западный, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Специалисты метеорологической службы отмечают, что атмосферное давление в столице все еще остается пониженным – 736 миллиметров ртутного столба. Из-за этого гипотоники и метеозависимые люди могут чувствовать общую слабость и вялость. Накануне показатель атмосферного давления в Москве обновил исторический минимум – в ночь на 25 октября было зафиксировано давление 725,7 миллиметра ртутного столба, сообщает «КП».