Россиянам посоветовали обновить полисы ОМС до 1 ноября

Россияне могут получить новый полис обязательного медицинского страхования (ОМС) единого образца до 1 ноября 2018 года. Затем выдача документа возобновится лишь в следующем году.

«Все застрахованные лица имеют законное право сменить страховую медицинскую организацию и обновить свои персональные данные путем оформления нового полиса обязательного медицинского страхования не позднее 1 ноября 2018 года. Сменить страховую компанию можно не чаще одного раза в год, за исключением случаев переезда в другой регион», - напомнили в Московском городском фонде обязательного медицинского страхования.

Форма нового полиса ОМС действует на всей территории Российской Федерации с 2011 года. Ее ввели, чтобы исключить путаницу между страховыми организациями и медицинскими учреждениями. Однако значительная часть россиян все еще имеет на руках полисы старого образца. Согласно данным по Москве, из 12,3 миллиона застрахованных лиц только 5,8 миллиона пользуются полисом ОМС нового образца.

«Медицинская организация не обязана помнить, как выглядят старые полисы ОМС всех 86 регионов России. Поэтому я бы рекомендовал всем владельцам старых полисов их поменять», - посоветовал директор МГФОМС Владимир Зеленский.

До 1 ноября 2018 года можно подать заявку на оформление полиса ОМС нового образца в офисе любой страховой компании или в МФЦ «Мои документы». После этой даты выдача полисов возобновится с 1 января 2019 года.