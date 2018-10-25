Аксенов считает, что керченского стрелка могли консультировать

Керченский студент Владислав Росляков, устроивший стрельбу в политехническом колледже, действовал один. Никаких доказательств того, что у него были сообщники или это была целая террористическая группа, нет. Глава Крыма оценил действия администрации керченского колледжа при бойне

Так заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире канала «Крым-24». Это не внешняя угроза, все подобные слухи идут в соцсети с Украины.«Но подготовительные мероприятия, на мой взгляд, и взгляд коллег, в одиночку этот негодяй осуществить не мог», - отметил Аксенов. Он высказал предположение, что студента мог консультировать кто-то из родственников.