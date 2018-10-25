//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Шаляпин не собирается забирать отца из психбольницы
- Энрике Иглесиас рассказал, что у них бывает с Анной Курниковой на завтрак
- Муж Елены Летучей не платит алименты на двоих маленьких сыновей?
- В сети попали фото с вечеринки по случаю юбилея Паулины Андреевой
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Аксенов считает, что керченского стрелка могли консультировать
25 октября 2018, 22:12 [ «Аргументы Недели» ]
Керченский студент Владислав Росляков, устроивший стрельбу в политехническом колледже, действовал один. Никаких доказательств того, что у него были сообщники или это была целая террористическая группа, нет.
Так заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире канала «Крым-24». Это не внешняя угроза, все подобные слухи идут в соцсети с Украины.«Но подготовительные мероприятия, на мой взгляд, и взгляд коллег, в одиночку этот негодяй осуществить не мог», - отметил Аксенов. Он высказал предположение, что студента мог консультировать кто-то из родственников.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Общество
Владимир Путин дал поручение серьезно усилить контроль за оборотом оружия
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Король Саудовской Аравии позвонил Путину обсудить «дело Дж.Хашогги»
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Голикова призвала обязательно рассказывать о контрацепции в школах
//Криминал
Вор с пистолетом и в маске ограбил экс-главу таможни Андрея Бельянинова
Первая красавица России рассказала, что ей нравится в мужчинах
//Спорт
//Новости партнеров
//В мире
В Раде сообщили о разработке двух "сверхважных резолюций" ООН
//Общество
Энрике Иглесиас рассказал, что у них бывает с Анной Курниковой на завтрак
//Общество
На полицейского напали в Москве у метро Щукинская, он ранен в голову
//Общество
//Новости СМИ2
//Общество
Видео, как депутат Верховной рады подрался с оппонентом в прямом эфире
//Политика
МИД заявляет, что учения НАТО носят четкую антироссийскую направленность
//Новости Redtram
//В мире
Украинцев пугают отправкой российских военных кораблей в Азовское море по рекам
//Криминал
Женщина сделала селфи на фоне раненого ею мужа и разослала знакомым
//В мире
Порошенко поблагодарил Европу за принятие резолюции по Азовскому морю
//Политика
//Общество
В России могут появиться новые проездные на общественный транспорт
//Общество
Госдума поддержала в первом чтении новый налог для самозанятых
Медики давали Светлане Лободе 3 минуты на принятие решения об операции
//Культура
//Спорт
ФК «Анжи» оштрафован за посвященный Кокорину перфоманс болельщиков
//Общество
Диетолог заявила, что ожирение является серьезной экономической проблемой России
//Общество
Пассажирские поезда застряли в Туапсе из-за подтопления и наводнения
//Общество
Эксперты посоветовали, как удалить птичий помет с автомобиля
//Политика