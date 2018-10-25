СКР: Арестован вице-мэр Сочи Иван Бомбергер

В Следственном комитете России в четверг, 25 октября, сообщили об аресте заместителя главы администрации города Сочи Ивана Бомбергера. В отношении вице-мэра Сочи возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". Бомбергер арестован по ходатайству следствия.

По версии следствия, Иван Бомбергер превысил свои полномочия, выдав без законных оснований разрешение на строительство многоквартирного жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередач, создав угрозу возникновения чрезвычайной ситуации и прекращению подачи электроэнергии.

Главным следственным управлением СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается расследование по уголовному делу в отношении сочинского чиновника, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что сейчас продолжается комплекс необходимых следственных действий, направленных как на фиксацию доказательств совершенного преступления, так и на проверку законности других принятых вице-мэром Сочи решений.