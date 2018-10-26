Донской пакет парижских договоров

Вчера вечером из Франции вернулась большая делегация Ростовской области. Предприниматели, деятели культуры, главы муниципальных образований, представители исполнительной власти во главе с губернатором Василием Голубевым.

Обширная программа включала в себя, в частности, участие в европейской торговой выставке СИАЛ.

Она проходит во Франции один раз в два года и посвящена продуктам питания, а также технологиям, связанным с продуктами питания – упаковка, хранение и атрибуты к экзотической кухни.

- Ростовская область была представлена 120 видами продукции двадцати пяти крупнейших производителей продуктов питания. В том числе таких предприятий как «Юг Руси», «АКВА-ЮГ», сыродельный завод «Семикаракорский», кондитерская фабрика «Мишкино», завод «Цимлянские вина», «Астон», «АМИЛКО», «МАЯК» и другие, - рассказал Василий Голубев.

Стоит заметить, что в СИАЛе Ростовская область участвовала уже не первый раз. На Дону оценили экономический эффект после первой поездки. Так, внешнеторговый оборот региона с Францией по итогам 2017 года составил 53 млн. 899 тыс. долл. США. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, то есть, до первой поездки донской делегации на выставку, внешнеторговый оборот увеличился на 35,6%. Или на 14 млн. 138 тыс. Поэтому на этот раз донской регион существенно расширил свою экспозицию. Площадь коллективного стенда была увеличена по сравнению с предыдущей экспозицией практически в четыре раза.

После выставки в посольстве России во Франции прошла обширная деловая программа, посвященная презентации торгово-экономического и инвестиционного потенциала Ростовской области. В финале презентации состоялась сессия подписания соглашений о французско-донском партнерстве.

Подписанные во Франции соглашения послужат укреплению уже существующих связей, а также заложат основу для нового взаимодействия, выразил уверенность Василий Голубев.

- Ростов-на-Дону и Ле Ман отметили уже 37-летие своих прочных побратимских связей. Еще одна пара городов-партнёров: Азов и Курбевуа – сегодня только сформировалась, - привел пример донской губернатор.

Всего было заключено почти полтора десятка договоров – между вузами, финансовыми структурами, бизнесом.

Особо донской губернатор выделил комплекс соглашений, которые заключил Таганрогский авиационный научно-технический комплекс. Таганрогские авиастроители будут сотрудничать с французскими партнёрами сразу по нескольким направлениям.

Так, совместно с компанией Airbus таганрогские авиастроители договорились создать в Тулузе на территории Европейского учебного центра подготовки пилотов Airbus центр по квалификационной подготовке пилотов гидроавиации. Также партнёры будут взаимодействовать в области сертификации самолета-амфибии Бе-200ЧС в рамках реализации контракта №232/Бе200-18 на поставку самолетов-амфибий Бе-200ЧС, подписанного во время выставки «Гидроавиасалон-2018».

С компаниями Airbus и Tarmac Aerosave ТАНТК намерен сотрудничать в области совместного продвижения на европейский рынок самолетов-амфибий Бе-103. Партнёры изучат возможность реализации проекта организации лицензионного производства самолета-амфибии Бе-103 на территории Франции.

Во Франции донской регион известен по «мировому бренду» - донским казакам. Поэтому в состав делегации были включены представители войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». Это кадеты Шахтинского казачьего корпуса и студенты первого в России казачьего вуза – Южно-российского государственного политехнического университета.

Казаки побывали в Музее Лейб-Гвардии казачьего Его Императорского Величества полка в Курбевуа. А завершили визит делегации концерты артистов музтеатра и ансамбля песни и пляски донских казаков.

КСТАТИ:

Во время визита донской делегации было подписано соглашение о сотрудничестве между «Новочеркасским музеем истории донского казачества» и Объединением памяти лейб-гвардии казачьего Его Величества полка.

Стороны договорились о взаимодействии по сохранению истории развития казачества.

- Знание истории родной земли – основа для патриотического воспитания молодых поколений. Здорово, что музеи двух стран договорились действовать вместе, дополняя друг друга и популяризуя историю казачества. Совместная научно-исследовательская деятельность, издательские проекты послужат общему делу сохранения исторической памяти, - прокомментировал подписанное соглашение донской губернатор.









Музей лейб-гвардии казачьего Его Величества полка был основан в Санкт-Петербурге в XIX веке по инициативе и на средства офицеров полка. В 1917 году музей был перевезён на Дон, где его коллекция хранилась в Донском музее. В 1919 году экспозиция была эвакуирована в Константинополь, а потом в Сербию, где и оставалась до 1929 года. Затем коллекция переместилась в Париж.

Сегодня в музее хранятся знамена, картины, награды русской императорской армии, гвардии и казачества. Среди экспонатов – седло самого атамана Платова и форма генерала Врангеля. Организация лейб-казаков активно сотрудничала с донскими казачьими организациями все последние годы. Новочеркасский музей до конца 90-х не имел возможности заниматься историей казачьего зарубежья.

В музее лейб-гвардии казачьего Его Императорского Величества полка также состоялась церемония вручения юбилейного штандарта образца 1798 года станичному казачьему обществу «Платовское» Новочеркасского казачьего округа Всевеликого войска Донского.