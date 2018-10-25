В России могут появиться новые проездные на общественный транспорт

Минтранс выдвинул идею пересмотреть тарифы на общественный транспорт с целью стимулировать россиян пользоваться им. Могут появиться новые проездные. По идее ведомства, тарифы должны зависеть от того, когда едет пассажир: днем или вечером — в час пик.

Предлагается создать единую билетную систему с оплатой проезда, которая не будет зависеть от числа пересадок, маршрутов и видов транспорта. При такой системы будут льготы при покупке проездных на месяц и более.

Тарифы на проезд в общественном транспорте планируется пересмотреть в рамках реализации стратегии развития общественного транспорта до 2030 года. Срок реализации — 2019-2025 годы, - сообщает РИА Новости.В Минтрансе уточнили, что проект обсуждается с общественностью, пока его направили в соответствующие федеральные органы исполнительной власти.