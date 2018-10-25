Госдума поддержала в первом чтении новый налог для самозанятых

Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении введение нового налога для самозанятых граждан. Депутаты хотят, чтобы "самозанятые вышли из тени". В Госдуме полагают, что налоги помогут это сделать.

Как отреагировали в Кремле на идею Госдумы штрафовать самозанятых граждан

За законопроект проголосовали 315 депутатов, против — 6, воздержались трое. КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" выступили против. Имеются ввиду няни, репетиторы, домработницы и другие люди, кто работает и зарабатывает деньги, но официально налоги не платит. Власти готовят налоговый эксперимент в нескольких регионах.

Ставка налога для физлиц составит 4%, для юридических — 6%. Одновременно они освобождаются от уплаты страховых взносов, кроме платежей в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Самозанятые могут добровольно отчислять взносы в Пенсионный фонд. Государство гарантирует выплату социальной пенсии по старости. Эксперимента на 10 лет планируется запустить с 1 января в Москве, Подмосковье, в Калужской области и Татарстане.

Самозанятые - граждане, кто не имеет работодателя и наемных работников, но предоставляет услуги или создает какой-то продукт. Доход самозанятых составляет не более 2,4 млн рублей в год (не более 200 тысяч рублей в месяц).