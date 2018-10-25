Голикова призвала обязательно рассказывать о контрацепции в школах

Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве социальную сферу, уверена, что о вопросах контрацепции необходимо просвещать учащихся школ. По мнению Татьяны Голиковой, беседы в школе с подростками о контрацепции могут привести к снижению количества прерывания беременности.

Вице-премьер отметила, что полный запрет абортов в свое время обернулся для Советского Союза грустными последствиями - почти у 70 процентов женщин, перенесших прерывание беременности, возникали осложнения. Она привела цифры: если в 2000 году было сделано почти 2,14 миллиона абортов, то в 2017 году — 779 тысяч. Это очень серьезное снижение, на 63 процента.

"Очень важно, как мне кажется, чтобы ранняя профилактика, раннее разъяснение мальчикам и девочкам было еще в школе, что такое контрацепция, к чему это может приводить, чтобы предотвратить нежелательную беременность еще в подростковом возрасте", — сказала Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия-24".