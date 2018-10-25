Диетолог заявила, что ожирение является серьезной экономической проблемой России

Вице-премьер Татьяна Голикова на Совете при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам рассказала, что около двух миллионов человек в России страдают ожирением, среди них 322 тысячи детей.

Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королёва подтвердила, что количество граждан России, страдающих ожирением, увеличивается с каждым днем, пишет НСН.

«Это обусловлено целым рядом причин. Во-первых, ухудшилось материальное положение, и каждая семья ищет возможности удешевить свою потребительскую корзину за счет, как правило, нерафинированных продуктов с низкой питательной ценностью и большим количеством факторов, которые ведут к набору массы тела. Во-вторых, родители не сильно контролируют питание своих детей», — рассказала диетолог.