Диетолог заявила, что ожирение является серьезной экономической проблемой России
25 октября 2018, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-премьер Татьяна Голикова на Совете при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам рассказала, что около двух миллионов человек в России страдают ожирением, среди них 322 тысячи детей.
Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королёва подтвердила, что количество граждан России, страдающих ожирением, увеличивается с каждым днем, пишет НСН.
«Это обусловлено целым рядом причин. Во-первых, ухудшилось материальное положение, и каждая семья ищет возможности удешевить свою потребительскую корзину за счет, как правило, нерафинированных продуктов с низкой питательной ценностью и большим количеством факторов, которые ведут к набору массы тела. Во-вторых, родители не сильно контролируют питание своих детей», — рассказала диетолог.
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