Пассажирские поезда застряли в Туапсе из-за подтопления и наводнения

В Краснодарском крае из-за подтопления и наводнения, начавшегося в Туапсинском районе, задерживается 31 пассажирский поезд. По данным РЖД, время задержки составов составляет от 1 до 18 часов.

Среди пассажиров поездов, застрявших в пути и-за непогоды, много детей.

В среду, 24 октября, в результате прохождения циклона по территории Краснодарского края, начался сильный ливень. В результате произошло частичное затопление территории Туапсинского района. На участке Туапсе - Кривенковская из-за схода селевых масс и размыва железнодорожных путей было закрыто движение поездов. Ливень в регионе не прекращается, а даже усиливается. Реки вышли из берегов. В ночь на 25 октября произошло ухудшение погодных условий, в результате на перегоне Греческий - Туапсе произошел смыв насыпи протяженностью 200 метров, на станции Туапсе и перегоне Греческий - Кривенковская вода затопила железнодорожные пути, на станции Водопадный зафиксирован сход селя.

В ликвидации последствий непогоды задействованы силы МЧС и РЖД: восстановительные поезда, на месте чрезвычайной ситуации работает около 300 железнодорожников, - сообщает ТАСС.

Режим ЧС введен в Туапсинском и Апшеронском районах. Оперативные службы переведены на усиленный режим работы.

Группа детей, возвращавшихся на поезде с отдыха, размещена в пункте временного размещения лагеря "Орленок".