Более 90 таблеток запрещенных веществ нашли у жителя Подмосковья
25 октября 2018, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]
Девяносто три таблетки экстази нашли правоохранители у жителя подмосковной Балашихи в возрасте двадцати четырех лет, как сообщает пресс-служба подмосковного отделения МВД России.
Во время обыска у мужчины обнаружили таблетки розового цвета, пишет сайт Подмосковье сегодня. Как показала экспертиза, изъятое – экстази весом порядка пятидесяти граммов.
Заведено уголовное дело, мужчине грозит до пятнадцати лет тюрьмы.
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