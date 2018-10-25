Более 90 таблеток запрещенных веществ нашли у жителя Подмосковья

Девяносто три таблетки экстази нашли правоохранители у жителя подмосковной Балашихи в возрасте двадцати четырех лет, как сообщает пресс-служба подмосковного отделения МВД России.

Во время обыска у мужчины обнаружили таблетки розового цвета, пишет сайт Подмосковье сегодня. Как показала экспертиза, изъятое – экстази весом порядка пятидесяти граммов.

Заведено уголовное дело, мужчине грозит до пятнадцати лет тюрьмы.