Владимир Путин дал поручение серьезно усилить контроль за оборотом оружия

Глава российского государства Владимир Путин потребовал от Росгвардии подготовить конкретные предложения по изменению законодательства для усиления контроля за оборотом оружия.

Об этом российский лидер сказал на церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им высших (специальных) воинских званий и классных чинов. Она состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Владимир Путин призвал Росгвардию незамедлительно пресекать нарушения общественного порядка в рамках компетенции.

Предложения ужесточить правила продажи оружия начали звучать после трагедии 17 октября в Керчи, где студент устроил стрельбу в политехническом колледже и взорвал там бомбу,которую сам изготовил.