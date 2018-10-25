Владимир Путин дал поручение серьезно усилить контроль за оборотом оружия
25 октября 2018, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]
Глава российского государства Владимир Путин потребовал от Росгвардии подготовить конкретные предложения по изменению законодательства для усиления контроля за оборотом оружия.
Об этом российский лидер сказал на церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им высших (специальных) воинских званий и классных чинов. Она состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
Владимир Путин призвал Росгвардию незамедлительно пресекать нарушения общественного порядка в рамках компетенции.
Предложения ужесточить правила продажи оружия начали звучать после трагедии 17 октября в Керчи, где студент устроил стрельбу в политехническом колледже и взорвал там бомбу,которую сам изготовил.
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