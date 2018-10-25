У мужчины в Балашихе изъяли запрещенные вещества

В микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи полицейские обнаружили и изъяли у мужчины более 7 граммов героина, как передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Мужчину задержали 22 октября на улице Лесопарковой. Героин был обнаружен во время проведения личного досмотра. Возбуждено уголовное дело, пишет сайт Подмосковье сегодня.