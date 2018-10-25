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Лужков прокомментировал рейтинг богатейших россиянок по версии Forbes
25 октября 2018, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]
Елена Батурина оказалась в который раз самой богатой женщиной в России - состояние в 1,2 миллиарда долларов позволило ей занять первую строчку в рейтинге 25 богатейших россиянок по версии Forbes.
В разговоре с корреспондентом Nation News Юрий Лужков сказал, что журнал не имеет реальных сведений, и на деле подобных сумм нет. Он отметил, что его жену такие рейтинги не интересуют. "Я думаю, что это всё полная ерунда", - добавил Лужков.
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