Эксперты посоветовали, как удалить птичий помет с автомобиля. Многие автомобилисты любят парковать свои автомашины под деревьями. А птицы полетают, а потом любят посидеть и отдохнуть на ветке дерева, под которым стоит красивый автомобиль.

И результат появляется на машине. Эксперты посоветовали удалять птичий помет как можно быстрее. Как объясняют специалисты, помет птиц – переваренная органика, различные химические вещества и абразивные элементы (мелкие камешки, песок и прочее), которые «на выходе» превращаются в адскую смесь, в состав которой входит мочевая кислота.

Эта кислота, вступая в реакцию с лакокрасочным покрытием, портит его, оставляя несмываемые пятна, - сообщается на сайте "Мой мотор".

Удалять птичий помет с автомобиля надо очень аккуратно. Если же оно засохло, то лучше всего обратиться в автомойку. Но если не получилось, надевайте обязательно перчатки и берите в руки тряпку. Обычной воды, чтобы отмыть птичий помет, недостаточно.

Поэтому для его удаления воспользуйтесь специальными составами. В специализированных автомагазинах они представлены в ассортименте. Эксперты советуют почитать отзывы в Интернете и выбрать подходящий. Выбирайте тряпки из микрофибры. Желательно две. Место, где отметилась птица, тряпкой не трут. Сначала на это место распыляют специальный состав, а затем промакивают тряпкой. Экскременты впитываются в ткань, поверхность остается чистой – без повреждений.

После удаления птичьего помета с автомобиля резиновые перчатки следует выбросить, а руки тщательно помыть с мылом.