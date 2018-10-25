Мужчину в Иркутске посадят на 2,5 года за преднамеренное заражение партнерши ВИЧ

Иркутянина суд признал виновным в преднамеренном заражении партнерши ВИЧ, как сообщает пресс-служба областного Центра СПИД.

Пара познакомилась в Интернете. Молодой человек настоял на встрече и скором переезде к нему домой. Он предложил девушке пожениться и завести детей, пишет Телеинформ.

Однако вскоре после совместной жизни девушка почувствовала себя плохо, подскочила температура и долго не снижалась.

Также, как сообщает Ридус, американские ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке опубликовали исследование, в котором рассказали, что им удалось создать универсальный тест на инфекции. Такой тест может распознать 307 известных бактериальных патогенов.

"Если такие частицы погрузить в образец крови или слюны, то тогда они прикрепятся к обрывкам генома этих микробов, что позволит выловить и разделить их, используя мощный магнит. После этого мы сможем размножить эти обрывки ДНК, используя особые ферменты, и «прочитать» их при помощи секвенатора ДНК", - пояснили специалисты.

Бесплатно пройти проверку на ВИЧ можно будет в Балашихе, Химках, Красногорске и Королеве в рамках Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция», передает сайт Подмосковье сегодня с ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.