На Донбассе поймали экс-командира спецназа на торговле оружием?
25 октября 2018, 14:36 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Инсайдерский ресурс заявил о задержании командира. Особых подробностей нет. Гроза был командиром минтрансовского подразделения спецназа "Витязь". Некоторое время назад оно было реструктурировано. Как сообщил один из телеграмм-каналов, несколько дней назад Гроза был задержан. По данным инсайдеров, он попался на том, что «начал приторговывать оружием».
Официального подтверждения задержания Грозы нет. Обязанности командира "Витязя" он совмещал с парламентской должностью, был депутатом. В парламенте о процессуальных действиях в отношении депутата пока не слышали.
«Информации о задержании Грозы у меня нет», — пояснил корреспонденту АН представитель парламента Донецкой народной республики: «На заседания он приходит».
До самого Грозы дозвониться не получается. Его телефон не отвечает. Помощница парламентария комментировать заявления телеграмм-канала отказалась
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