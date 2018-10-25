На Донбассе поймали экс-командира спецназа на торговле оружием?

Инсайдерский ресурс заявил о задержании командира. Особых подробностей нет. Гроза был командиром минтрансовского подразделения спецназа "Витязь". Некоторое время назад оно было реструктурировано. Как сообщил один из телеграмм-каналов, несколько дней назад Гроза был задержан. По данным инсайдеров, он попался на том, что «начал приторговывать оружием».



Официального подтверждения задержания Грозы нет. Обязанности командира "Витязя" он совмещал с парламентской должностью, был депутатом. В парламенте о процессуальных действиях в отношении депутата пока не слышали.



«Информации о задержании Грозы у меня нет», — пояснил корреспонденту АН представитель парламента Донецкой народной республики: «На заседания он приходит».



До самого Грозы дозвониться не получается. Его телефон не отвечает. Помощница парламентария комментировать заявления телеграмм-канала отказалась