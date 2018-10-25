Почему суд не отдал кота Ваську хозяйке?

Слушание по делу о судьбе кота Василия длилось более пяти часов. За все это время суд прервался лишь один раз на 8 минут.

Так, выяснилось, что Васька останется в приюте. Савеловский суд сегодня не отдал жительнице Москвы ее кота. Об этом пишет информационно - аналитический портал mir24.tv.

«Ответчик – администратор приюта – ведет себе намного увереннее. Впрочем, как и при нашей первой встрече в августе», – сказала президент центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская.