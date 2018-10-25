Украина применила на Донбассе танки

Вооруженные силы Украины обстреляли село из тяжелой бронетехники. Военное ведомство официального Донецка сообщило об обстреле населенного пункта Ленинское на юге республики. Украинская армия выкатила со стороны Талаковки танк. Он произвел пять выстрелов в сторону села.

В последнее время отмечается усиление огневого давления со стороны Украины на Донбасс. В настоящий момент в регионе действует режим «школьного перемирия», которое предусматривает полную тишину по всей линии фронта. Кроме того, согласно Минским договоренностям в зоне конфликта запрещено использование крупнокалиберных орудий. Танки и Грады были уже давно отведены от линии разграничения.

Запрет на использование крупного калибра украинская армия нарушает регулярно. Однако пока ВСУ применяли минометы. Танки были использованы впервые за последнее время.