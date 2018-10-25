Штрафы за лежание на полу в аэропортах Подмосковья отменили
25 октября 2018, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]
Московская областная дума отменила ранее принятое решение о штрафах для пассажиров и посетителей аэропортов Шереметьева, Домодедова и Жуковского за лежание на полу и на креслах в здании аэропорта.
Штрафы за лежание на креслах и полу, прослушивание музыки без наушников, передвижение верхом на животных и сигвеях в региональных аэропортах было принято Мособлдумой в апреле. Позднее заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев опротестовал эти решения.
По результатам рассмотрения данного вопроса комитет Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации предложил согласиться с протестом и внести соответствующие изменения в закон Московской области. При этом приставания к пассажирам с навязыванием услуг таксистов, гадалок и продавцов, а также проведение несогласованных зрелищных мероприятий, осталось административно наказуемым, сообщает ТАСС.
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