Данные опроса ВЦИОМ, опубликованного на сайте организации, говорят о том, что самой престижной в стране россияне считают профессию врача. Вторую строчку заняли учителя, а третью – юристы.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин полагает, что немалую роль играет и участие медиков в публичных обсуждениях, и возможность заработать, и перспектива практиковать за границей. Об этом сообщает НСН.

«Профессия врача всегда была престижной. Здесь скорее вопрос ранжирования интересов: что людей больше волнует, когда они выбирают, кем быть? Да, есть значительное число тех, у кого в душе остаются какие-то гуманитарные идеи. Это не зависит от ситуации в государстве, такие люди были и будут. Больше должно было повлиять, когда выяснилось, что среди врачей есть те, кто готов выходить на улицы, открыто говорить о проблемах. Люди увидели, что профессия врача не убивает какие-то внутренние побуждения», — рассказал Гальперин.