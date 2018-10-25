Самый известный киллер ореховской группировки женился на бывшем следователе

В колонии для пожизненно осужденных убийц и маньяков сыграли свадьбу. Самый загадочный и жестокий киллер орехово-медведковской группировки Олег Михайлов женился на бывшем следователе Виктории, матери четверых детей. Что это - действительно любовь или расчет?

Олег Михайлов в 90-е годы был штатным киллером известных бандитов. Главари ОПГ держало наемника особняком, его скрывали ото всех членов, чтобы он мог убивать своих же. Когда начались аресты, 48-летний наемный убийца был единственным, кто полностью раскаялся, и сам сдался с повинной. Однако суд этого не учел, и Михайлов получил пожизненный срок.

Про него в администрации колонии говорят, что он «много трудится и молится». Он, пожалуй, единственный арестант, кто не делает вид, что сожалеет о преступлениях, а действительно сожалеет. Виктория сама нашла Михайлова в колонии, после того, как прочитала о нем статью в газете. Она хоть и имеет высшее юридическое образование и долгое время проработала следователем-дознавателем, сейчас занимается бизнесом и воспитывает четверых детей.

«Я не оправдываю его нисколько. Но он был киллером в кровавые 90-е. Тогда многие хорошие мальчишки попадали в банды, никто не был застрахован. К тому же я знаю, что многие бывшие бандиты, на чьей совести не меньше душ, потом легализовались, пришли к власти или стали бизнесменами. И к ним сейчас нет вопросов. В общем, я стала замечать, что все время думаю об этом человеке. Решила написать. Сначала себя останавливала: он сидит в тюрьме за такие ужасные дела! А потом все-таки сказала себе: «Напиши ему письмо, раз зацепил. Напиши по-дружески», - рассказала Виктория. И какого же было ее удивление, когда в ответ она получила сообщение: «Вика, зачем вам это надо? Может быть, вы что-то не так прочитали обо мне? Я не просто бандит, на моих руках кровь».

В этой же колонии сидит и главарь банды «медведковских» Олег Пылев. Бывшие бандиты не пересекаются, они вообще живут по-разному. Михайлов — почти нищий, Пылев — богатый человек, у него, по слухам, до сих пор есть фирмы в Европе. Первый не гнушается в колонии никакой работой, второй — белоручка. К Михайлову никто не приезжает, жена развелась с ним сразу после суда, а у Пылева постоянные гости. Правда, в основном сотрудники ФСБ, которые все еще расследуют какие-то дела с его участием.

И вдруг все изменилось. Виктория так просто не сдалась, завязалась переписка, а затем она добилась свидания с тем, кого уже никак не могла выкинуть из головы. Первое свидание прошло не обычно, начальник колонии предупредил Вику: «Олег очень ранимый, не разбейте ему сердце», - призналась женщина.

И она сердце заключенному не разбила, а вот свое, кажется, подарила ему на век. Свадьба прошла скромно, правда и невеста в белом как положено и жених – в костюме. Вот только после традиционного поцелуя, его сразу же увели в камеру. 2 свидания в год и 4 звонка в месяц – вот и вся семейная жизнь с осужденным смертником, подробнее о которой пишет издание «СПИД-Инфо».

«Я чувствую, что буду с ним до конца. Настолько сильно я его люблю, хотя по природе своей человек я не влюбчивый. Мы хотим ребенком обзавестись. Венчаться хотим. Я для себя решила: детей выращу, отправлю во взрослый путь, а сама рядом с колонией поселюсь на острове или в городе Белозерске. Чтобы быть к нему поближе», - уверяет «декабристка» Виктория.

Что ж, она не одинока, в России вообще любовь, жалость и страдание ходят рука об руки. И таких вик, готовых до конца дней любить заключенного, который никогда не выйдет за пределы периметра, охраняемого автоматчиками и собаками, не так уж и мало.