Кардиолог объяснил, как избежать сердечного приступа зимой

По результатам исследования, которое провели шведские ученые, в зимой риск сердечного приступа возрастает на 10%. Также, по мнению специалистов, на сердечные ритмы сильно влияют экология и стресс. Холод здесь играет решающую роль.

Как пишет НСН, врач-кардиолог, профессор Юрий Конев упрекнул шведских ученых в отсутствии новизны исследования.

«Ничего нового они не открыли. Этот факт известен уже давно под названием холодовая стенокардия. Наверное, со времен Гебердена, который открыл стенокардию более 200 лет назад. Провоцирующий холод, сильный коронарный спазм, повышение вязкости крови. Новое - хорошо забытое старое. В этом смысле 4/5 территории России неблагоприятны для проживания людей. Это тоже известно уже лет 100. Мы изучали этот вопрос», — заявил эксперт.