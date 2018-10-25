Эксперт: Всплеск терроризма в Сибири можно связать с лихими девяностыми

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что в регионе растет уровень террористической активности. За девять месяцев этого года было возбуждено 56 уголовных дел.

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер назвал еще одну определяющую причину, пишет НСН.

«Оговорюсь, что регионы Сибири не являются рассадниками терроризма. Сегодня мы просто пожинаем плоды былого. Часть поколения 90-ых тогда не получила нужных знаний для социальной адаптации, чтобы понимать риск любого отклонения от нормальной законопослушной деятельности. На первый план выходят те проблемы, которые не решены были несколько десятилетий назад. Это и склонность к эпатажным, брутальным и иным действиям. Соответственно эти люди легче вербуются», - рассказал эксперт.