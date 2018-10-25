На Южный Урал придут федеральные деньги на строительство больниц и садиков
25 октября 2018, 11:12 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Новые больницы, детские сады и школы будут построены благодаря увеличенному траншу федеральных средств. Так, на новые школы заложено в два раза больше средств, на садики – в 2.5, а на экологию – в десятки раз. Бюджет страны принят в первом чтении.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнут, что нужно перераспределять средства на регионы, которые находятся в наиболее трудном финансовом положении. А депутат госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов добавил, что впервые за долгие годы в нашем регионе удалось сформировать и принять профицитный бюджет, доходы которого превышают расходы.
В новый бюджет региона на предстоящие годы заложены дополнительные деньги из федерального бюджета на приоритетные для Челябинской области направления: благоустройство, возведение новых школ, садиков, строительство больниц, дорог, развитие сельского хозяйства и улучшение экологии.
- Такие задачи ставит глава Южного Урала Борис Дубровский, это то, о чем нас просят наши избиратели, - добавил Владимир Бурматов.
Вячеслав Володин предложил депутатам предложил усилить контроль за расходованием федеральных средств.
- Предлагаю обязательный содоклад Комитета Госдумы по контролю и регламенту, в котором должна звучать оценка реализации послания президента Федеральному Собранию, - подытожил он.
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