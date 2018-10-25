На Южный Урал придут федеральные деньги на строительство больниц и садиков

Новые больницы, детские сады и школы будут построены благодаря увеличенному траншу федеральных средств. Так, на новые школы заложено в два раза больше средств, на садики – в 2.5, а на экологию – в десятки раз. Бюджет страны принят в первом чтении.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнут, что нужно перераспределять средства на регионы, которые находятся в наиболее трудном финансовом положении. А депутат госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов добавил, что впервые за долгие годы в нашем регионе удалось сформировать и принять профицитный бюджет, доходы которого превышают расходы.

В новый бюджет региона на предстоящие годы заложены дополнительные деньги из федерального бюджета на приоритетные для Челябинской области направления: благоустройство, возведение новых школ, садиков, строительство больниц, дорог, развитие сельского хозяйства и улучшение экологии.

- Такие задачи ставит глава Южного Урала Борис Дубровский, это то, о чем нас просят наши избиратели, - добавил Владимир Бурматов.

Вячеслав Володин предложил депутатам предложил усилить контроль за расходованием федеральных средств.

- Предлагаю обязательный содоклад Комитета Госдумы по контролю и регламенту, в котором должна звучать оценка реализации послания президента Федеральному Собранию, - подытожил он.