Россияне признались, чего им чаще всего не хватает для счастья
25 октября 2018, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]
Российские интернет-пользователи рассказали, чего им чаще всего не хватает для счастья, в ходе опроса, проведенного в рамках международного онлайн-проекта, посвященного общению со священниками.
В ходе опроса более 100 священнослужителей и свыше 3000 интернет-пользователей ответили на вопрос, чего им не хватает для счастья в жизни. Выяснилось, что чаще всего россияне жалуются на нехватку взаимопонимания с близкими, их беспокоит недостаток любви и душевного покоя.
Чуть менее часто респонденты указывали, что для счастья им не хватает любимого человека, семьи и детей. На третьем месте расположилась жалоба на невозможность построить успешную карьеру. Опрошенные отмечали, что их самореализация недостаточна для ощущения счастья. И реже всего люди жаловались на недостаток здоровья и нехватку материальных ценностей.
«Отрадно, что духовные вопросы и ценности начинают остро заботить людей. В личной переписке мне все чаще задают вопросы о любви и вере, об отношениях с ближними. Люди интересуются, как стать счастливым, как обрести душевный покой. У многих душа болит из-за прошлых грехов и ошибок», - прокомментировал результаты опроса игумен Лука Степанов, один из участников онлайн-проекта.
Сетевой проект, позволяющий людям общаться со священниками в онлайн-режиме, существует уже семь лет, в нем принимают участие более 200 священников. За это время они ответили более чем на миллион вопросов пользователей сети, сообщает RT.
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