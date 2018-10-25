Россияне признались, чего им чаще всего не хватает для счастья

Российские интернет-пользователи рассказали, чего им чаще всего не хватает для счастья, в ходе опроса, проведенного в рамках международного онлайн-проекта, посвященного общению со священниками.

В ходе опроса более 100 священнослужителей и свыше 3000 интернет-пользователей ответили на вопрос, чего им не хватает для счастья в жизни. Выяснилось, что чаще всего россияне жалуются на нехватку взаимопонимания с близкими, их беспокоит недостаток любви и душевного покоя.

Чуть менее часто респонденты указывали, что для счастья им не хватает любимого человека, семьи и детей. На третьем месте расположилась жалоба на невозможность построить успешную карьеру. Опрошенные отмечали, что их самореализация недостаточна для ощущения счастья. И реже всего люди жаловались на недостаток здоровья и нехватку материальных ценностей.

«Отрадно, что духовные вопросы и ценности начинают остро заботить людей. В личной переписке мне все чаще задают вопросы о любви и вере, об отношениях с ближними. Люди интересуются, как стать счастливым, как обрести душевный покой. У многих душа болит из-за прошлых грехов и ошибок», - прокомментировал результаты опроса игумен Лука Степанов, один из участников онлайн-проекта.

Сетевой проект, позволяющий людям общаться со священниками в онлайн-режиме, существует уже семь лет, в нем принимают участие более 200 священников. За это время они ответили более чем на миллион вопросов пользователей сети, сообщает RT.