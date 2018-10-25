"Макарошки" закуплены: депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко после скандала с министром занятости, труда и миграции региона в течение месяца будет питаться на 3.5 тысячи рублей.

Об этом он сообщил на своей страничке в Instagram. Напомним, ныне экс-министр Саратовской области Наталья Соколова ранее рассказала, что нужно покупать, чтобы уложиться в "прожиточный минимум".

"875 рублей на целую неделю. На рынке закупил овощи, курицу, яйца и, конечно же, макарошки... Видимо, неделя будет не самая сытая, но посмотрим, нужно продержаться месяц", - рассказал Бондаренко.

На "помидорки" и "конфетки" у Николая Бондаренко финансов уже не хватило: "Сыр, колбасу не купили. Залезли в бюджет следующей недели", - посетовал саратовский депутат.