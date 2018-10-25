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Видео: саратовский депутат "сел на диету" после скандала с министром
25 октября 2018, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]
"Макарошки" закуплены: депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко после скандала с министром занятости, труда и миграции региона в течение месяца будет питаться на 3.5 тысячи рублей.
Об этом он сообщил на своей страничке в Instagram. Напомним, ныне экс-министр Саратовской области Наталья Соколова ранее рассказала, что нужно покупать, чтобы уложиться в "прожиточный минимум".
"875 рублей на целую неделю. На рынке закупил овощи, курицу, яйца и, конечно же, макарошки... Видимо, неделя будет не самая сытая, но посмотрим, нужно продержаться месяц", - рассказал Бондаренко.
На "помидорки" и "конфетки" у Николая Бондаренко финансов уже не хватило: "Сыр, колбасу не купили. Залезли в бюджет следующей недели", - посетовал саратовский депутат.
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Друзья! Я приступил к «министерской диете» и хочу сказать, что это не просто! . 875 рублей на целую неделю... На рынке закупил овощи, курицу, яйца и конечно же макарошки???? . Естественно обыденные радости жизни, как и предполагалось, в эту картину не вошли, но больше всего переживаний складывается вокруг количества продуктов... . Видимо неделя будет не самая сытая, но посмотрим, нужно продержаться ещё целый месяц. . Напишите в комментариях, сколько в месяц у вас бюджет на питание на одного человека? И как сильно отличается от предложенных 3500 наших министров?
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