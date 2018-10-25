Как пешеходу наказать неаккуратного водителя?

Наступил сезон дождей и луж. Подготовить к нему рядовых пешеходов взялись эксперты Ассоциации юристов России, которые дали полезные советы о том, как поступать в случаях, если проезжающий автомобиль облил вас грязью и причинил материальный ущерб.



Конечно, пока в отделениях полиции не очень серьёзно относятся к заявлениям граждан о том, что их обрызгала проезжавшая машина, но если собрать доказательную базу - данные камер видеонаблюдения, свидетельские показания, фото, чеки из химчистки и т.п., то перспектива наказать нарушителя вполне осуществима. Если же причиной луж на дорогах оказались прорехи в работе дорожных служб, то и их можно привлечь к ответственности.



Пока в Административном и Уголовном кодексах не предусмотрено наказания за причинение ущерба пешеходу водителем, но в некоторых региональных административных кодексах, например Томской области, уже появилась статья "Загрязнение одежды и личного имущества пешеходов", которая предполагает штраф с нарушителя от 100 до 500 рублей.



Тем, кто даже не собирается связываться с материальной компенсацией, если для них деньги не важны, юристы советуют не оставлять такие зловещие факты без наказания хотя бы в воспитательных целях. Ведь по этикету за границей водитель хотя бы остановится, выйдет из машины и извинится за случившееся.



