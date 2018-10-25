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Защитить «зеленые легкие» Кубани

25 октября 2018, 09:28 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Защитить «зеленые легкие» Кубани

В ходе сессии кубанского парламента под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко парламентарии особое внимание уделили и вопросу развития лесного хозяйства на территории Кубани. Со сложившейся на данный момент ситуацией в отрасли депутатов ознакомил министр природных ресурсов Краснодарского края Сергей Еремин.

Сегодня леса в нашем регионе занимают 22,5 процента от его общей территории. Ежегодный объем заготовки древесины составляет почти 910 тысяч кубометров. При этом существует целый ряд причин, по которым «зеленые легкие» Кубани сокращаются в размерах бесконтрольно. Происходит это, в первую очередь, из-за вспыхивающих пожаров, незаконной рубки, неблагоприятных погодных условий и почвенно-климатических факторов. Свою лепту в систематическое уничтожение «храмов природы» вносят и инвазивные вредители - самшитовая огневка, дубовая кружевница и каштановая орехотворка. Все это наносит весьма ощутимый ущерб лесному фонду региона. По словам Сергея Еремина, наиболее остро в крае стоит вопрос с сохранением дуба. С учетом сложившихся неблагоприятных факторов существует угроза исчезновения в Краснодарском крае этого вида деревьев уже через два года. Изменить ситуацию к лучшему могут спецпрепараты против вредителей. Но их закупки производятся непостоянно, существуют проблемы с финансированием.

Первый вице-спикер Законодательного Собрания Николай Гриценко, комментируя выступление министра природных ресурсов, отметил, что имеющиеся проблемы с сохранением лесного фонда могут напрямую сказаться и на состоянии животного мира. Каштаны и желуди, к примеру, являются главной кормовой базой для некоторых представителей фауны.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, предваряя голосование по вынесенному на обсуждение постановлению, подчеркнул, что при решении существующих проблем крайне важна оперативность.

«Медлить с урегулированием ситуации нельзя, необходимо решать вопросы, подключая сенаторов и депутатов Госдумы. Потому что лес - это наше самое главное достояние», -сказал спикер кубанского парламента

Компенсировать же потери лесного фонда и увеличить у нас его площадь призвана утвержденная несколько лет назад в рамках государственной программы Краснодарского края по охране окружающей среды, воспроизводству и использованию природных ресурсов подпрограмма «Леса Кубани». В ходе ее реализации проводится восстановление произрастающих в крае древесных культур. Однако в последние два года в данном направлении наблюдается снижение объемов работ, связано это с сокращением предоставляемых из федерального бюджета субвенций. Большие надежды в регионе в плане выращивания посадочного материала для всех лесных зон Кубани возлагаются сейчас на Белореченский питомник. Восстанавливают его как раз в рамках краевой госпрограммы.

Важную роль в сохранении леса в регионе играет, по мнению законодателей, и предупреждение пожаров. Мониторинг обстановки в этих целях осуществляется с помощью летательных спецаппаратов. Создана даже морская группа реагирования. Но трудности все равно существуют. Так, к примеру, по состоянию на 1 сентября 2018 года на балансе «Краевого лесопожарного центра» числились 94 единицы специальной техники. Из них 38 имели стопроцентный износ. Все остальные машины выработали свой ресурс на 90 процентов.

По итогам обсуждения постановления о развитии лесного хозяйства на территории Краснодарского края кубанские парламентарии во главе с председателем ЗСК Юрием Бурлачко рекомендовали региональному Минфину рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании на следующий год «Краевого лесопожарного центра» и государственного бюджетного учреждения «Управление «Краснодарлес». Это ведомство является исполнителем работ в защитных лесных насаждениях, сохраняет и восстанавливает «храмы природы».

В принятом постановлении ЗСК определены также задачи и региональному министерству природных ресурсов. Среди них усиление работы по выявлению фактов нарушения лесного законодательства, организация ежегодных посевов семян в Белореченском питомнике, а также создание плантаций самшита колхидского для восстановления популяции данного вида в Краснодарском крае. Органам местного самоуправления кубанский парламент порекомендовал проводить мероприятия по противопожарной профилактике. А профильному комитету ЗСК совместно с краевым Минприроды – подготовить проект обращения в Министерство природных ресурсов и экологии РФ с просьбой ускорить подбор, испытание средств и разработку технологий их применения для уничтожения и подавления численности инвазивных вредителей в лесах.

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