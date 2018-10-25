Военный спутник выведен на орбиту с космодрома Плесецк
25 октября 2018, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня в 03.15 мск на космодроме Плесецк осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». Ракета вывела на целевую орбиту космический аппарат в интересах Министерства обороны Российской Федерации.
Все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме под общим руководством заместителя главнокомандующего ВКС генерал-полковника Александра Головко, командующего Космическими войсками.
Военный спутник был выведен на целевую орбиту в расчетное время. С ним установлена и поддерживается стабильная телеметрическая связь. Все бортовые системы космического аппарата с порядковым номером «Космос-2528» работают нормально, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства. Космический аппарат принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС, передает РИА Новости.
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