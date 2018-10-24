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На Донбассе пытаются сорвать выборы
24 октября 2018, 17:36 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Депутаты парламента официального Донецка потребовали от прокурора запретить проведение выборов главы ДНР.
В адрес генерального прокурора Донецкой народной республики было направлено сразу два обращения от депутатского корпуса. Они оба содержат требования проведения неких процессуальных действий прокуратуры относительно грядущих выборов главы ДНР.
Какие именно действия требуют депутаты от прокуратуры непонятно. Сформулирована лишь возникающая коллизия. Указывается на то, что паспорта граждан ДНР выданы не всем жителям республики. Якобы это даст повод для международных наблюдателей отказать в признании плебисцита. Кроме того, парламентарии прогнозируют имиджевые проблемы, тяжелые политические последствия и широкий общественный резонанс.
Ссылок на официальные данные в письмах нет. Точная цитата: «На сегодняшний день паспорт Гражданина Донецкой Народной Республики выдан в лучшем случае лишь десятой части жителей Донецкой Народной Республики».
В настоящий момент в республике по неофициальным коммуникативным каналам развернута широкая кампания, целью которой видится срыв грядущего волеизъявления граждан. На сайте петиций сформулировано предложение проголосовать за отмену выборов в ДНР. На оппозиционных каналах постоянно появляются призывы бойкотировать их. Теперь к этому тренду подключились парламентарии.
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