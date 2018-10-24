На станции Одинцово электричка задавила человека
24 октября 2018, 17:08 [ «Аргументы Недели» ]
Электричка задавила человека, который оказался на железнодорожных путях на станции Одинцово.
«Я ехала на этой электричке в последнем вагоне. Сигналов не слышала. Просто в какой-то момент электричка резко остановилась. Стояли минут десять», – рассказала горожанка. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.
По словам прохожих, человек не успел забраться на платформу, все произошло очень быстро.
Также, как сообщает Ридус, строительный кран упал на детский сад в Нижнем Новгороде. В здании находилось около 120 человек, включая детей. Пострадавших нет.
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