В Иркутске прочитают лекцию о Сибири и японцах

Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой истории и международных отношений ИГУ Сергей Кузнецов выступит с лекцией «Сибирь в известиях японских путешественников, дипломатов журналистов и исследователей».

Второй, осенний, сезон «Научных weekend-ов» состоит из 15 лекций и продлится до 15 декабря 2018 года, пишет Телеинформ.

Также, как передает ОТР, законодательное собрание Иркутской области утвердило изменения в региональный закон о тишине. Компания, которая строит ледовый дворец для игры в хоккей с мячом, получила разрешение работать ночью.