«Южноуральская панорама» расскажет об известных личностях в истории региона

Газета «Южноуральская панорама» запустила проект «Имя в городе», который посвящен 85-летию Челябинской области. Журналисты расскажут об известных людях, которые оставили свое имя в истории региона.

Главный редактор газеты Андрей Трушников напомнил, что раньше издание реализовало большой проект «Они создавали Челябинскую область». В данном случае он выйдет за рамки 85-ти лет существования региона.

- Ведь нитями, которые сегодня связывается Челябинская область в единую ткань, пронизаны не только последние 85 лет. Разве те же Татищев и Неплюев мало сделали для ее становления, хоть и слыхом при своей жизни не слыхивали словосочетание «Челябинская область»? - отмечает он.

Газета расскажет о людях, чьими именами названы улицы, площади, скверы южноуральских городов и сел. Первая публикация посвящена ученому-атомщику Игорю Курчатову.