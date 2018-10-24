Названы подарки, которые можно дарить чиновникам

Комиссия по законопроектной деятельности правительства Российской Федерации одобрила проект закона, устанавливающий список подарков, которые могут принимать государственные служащие.

Сейчас чиновникам можно принимать любые подарки стоимостью до 3000 рублей. Эту норму предлагается признать недействительной. Чиновники теперь могут принимать подарки только "в виде полиграфической продукции с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления или организации". Также им не возбраняется дарить цветы. Разрешаются также ценные подарки в качестве наград от государственных органов или органов местного самоуправления.

О подарках, не включенных в список разрешенных, чиновник обязан будет доложить своему начальству. Такие подарки будут автоматически признаваться собственностью государства, субъекта Федерации, муниципалитета или организации.