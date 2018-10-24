Нарколог: "На севере России пьют гораздо больше"
24 октября 2018, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]
Саратов, Ханты-Мансийск и Пермь вошли в ТОП самых пьющих регионов России. Авторы исследования — маркетинговое агентство Zoom Market уточняет, что в первую пятерку также вошли Саранск и Красноярск.
Врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун заявил о неточности исследования, пишет НСН.
«На севере России пьют гораздо больше, чем в центре или на юге и пьянство носит такой брутальный, саморазрушающий характер. Очень много суррогатов, очень много отравлений, несчастных случаев, в том числе замерзаний на холоде. В этом отношении пьянство севера несопоставимо ни с столичными городами, ни с центром России, ни, тем более, с югом и Кавказом. Думаю, что если сделать такую выборку среди других 25 городов — другая будет картина. Очень необычный опрос, поэтому тяжело сделать какие-то выводы», — рассказал эксперт.
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