В Челябинске пройдет третий Уральский продовольственный форум

С 25 по 28 октября на Ледовой Арене «Трактор» состоится третий Уральский продовольственный форум, в рамках которого пройдет выставка «Урожай – 2018. АгроПродЭкспо».

25 октября в 12:00 пройдет «Уральский продовольственный форум» Модератор форума: Литвинов Евгений Анатольевич, начальник управления по развитию сельскохозяйственного производства Министерства сельского хозяйства Челябинской области. Основные темы: Поддержка, управление и финансирование АПК. Материально-техническое снабжение сельхозпредприятий. Современное растениеводство: большой урожай — это реально! Современное животноводство: бизнес, который приносит прибыль!

25 октября в 14:00 пройдет Торговый конгресс Челябинской области. Данная площадка станет местом объединения интересов сельхозпроизводителей и реализующих предприятий. Они смогут обсудить все острые вопросы отрасли и дать ответы на самые часто задаваемые вопросы. Обсуждаемые темы конгресса это: эффективное взаимодействие поставщиков и ритейла. Основные причины отказов. Как зайти в сети, как представить Халяль-продукцию, эффективная работа магазина, логистика и дистрибуция, оборудование и технологии торговли, новое в законодательстве и санитарных нормах. А сразу после конгресса вручат дипломы победителям конкурса «Магазин года». Которых определит большинство голосов обычных граждан, т.е потребителей продукции на сайте expochel.ru.

26 октября в 11:00 состоится Межрегиональная практическая конференция «Пищевая промышленность и потребительский рынок. Новые технологии и возможности». Освещаемые темы конференции: «О некоторых результатах дегустаций пищевой продукции Агровыставок 2017-2018», «100 лучших товаров России», «Инновационные подходы к созданию продуктов питания лечебно-профилактического назначения». «Пищевые и биотехнологии» ЮУрГУ. «Новые меры государственной поддержки предприятий АПК». После конференции состоится награждение победителей конкурса «Продуктовый бренд года» который впервые проходит в Челябинске, победителей выбирают путем народного голосования на сайте expochel.ru.

26 октября в 13:00 пройдёт Круглый стол «Тенденции рекламного рынка. Приоритеты государственного и общественного регулирования». Мероприятие соберёт на одной площадке лучших креативных специалистов – рекламистов и руководителей отделов рекламы и маркетинга компаний пищевой и перерабатывающей промышленности. По окончанию круглого стола объявят победителей конкурса этикетки: «PackProdExpo».

В форуме и на выставке примут участие руководители агропромышленного комплекса, перерабатывающей и пищевой промышленности и представители торговли. На форуме обсудят новые инвестиционные возможности, проблемы и перспективы отрасли. Программа форума включит в себя более 10 деловых программ мероприятий, а также Профессиональный конкурс-дегустацию продуктов питания, конкурс «Магазин года» и другие мероприятия.

Партнерами мероприятия выступят деловой портал Челябинска – «Деловой квартал», газеты «Губерния», «Южноуральская панорама», «Вечерний Челябинск», «ИК-Урал», радио «Бизнес FM».