Энергетиков Южного Урала похвалили за профориентацию молодежи

В рамках заседания регионального Совета по кадровой политике руководство филиала «Челябэнерго» похвалили за работу по профориентации молодежи и росту профмастерства сотрудников.

Напомним, что состязания между энергостроительными бригадами УрФО проводятся с 2014 года. Благодаря этим соревнованиям на Южном Урале растет престиж рабочих профессий, уважение к человеку труда и привлечение внимание к данному направлению деятельности у молодежи.

Соревнования организуют сотрудники филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» и Южно-Уральской торгово-промышленной палаты при поддержке регионального правительства.

- Соревнования энергостроительных бригад – это масштабный проект, направленный, в первую очередь, на повышение в общественном сознании уважения к людям труда, повышение престижа рабочих специальностей, привлечение к ним внимания молодежи – уточнил руководитель филиала «Челябэнерго» Сергей Золотарёв.

По итогам заседания областного Совета по кадровой политике работа филиала «Челябэнерго» получила высокую оценку. Кроме того, региональным органам исполнительной власти порекомендовали оказывать информационную поддержку и содействие в привлечении партнеровдля организации и проведения таких состязаний.