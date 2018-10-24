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Энергетиков Южного Урала похвалили за профориентацию молодежи
24 октября 2018, 14:10 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В рамках заседания регионального Совета по кадровой политике руководство филиала «Челябэнерго» похвалили за работу по профориентации молодежи и росту профмастерства сотрудников.
Напомним, что состязания между энергостроительными бригадами УрФО проводятся с 2014 года. Благодаря этим соревнованиям на Южном Урале растет престиж рабочих профессий, уважение к человеку труда и привлечение внимание к данному направлению деятельности у молодежи.
Соревнования организуют сотрудники филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» и Южно-Уральской торгово-промышленной палаты при поддержке регионального правительства.
- Соревнования энергостроительных бригад – это масштабный проект, направленный, в первую очередь, на повышение в общественном сознании уважения к людям труда, повышение престижа рабочих специальностей, привлечение к ним внимания молодежи – уточнил руководитель филиала «Челябэнерго» Сергей Золотарёв.
По итогам заседания областного Совета по кадровой политике работа филиала «Челябэнерго» получила высокую оценку. Кроме того, региональным органам исполнительной власти порекомендовали оказывать информационную поддержку и содействие в привлечении партнеровдля организации и проведения таких состязаний.
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