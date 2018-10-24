Рыжие буквы на черном фоне McCain— так пишется имя американского сенатора Джона Маккейна. В донецком ДонМаке (местный Мак Дональдс) сотрудникам заведения выдали бейсболки с упоминанием имени американского политика. Сейчас они выдают гамбургеры с картофелем-фри и напитками именно в этих головных уборах.

«Бейсболку мне выдали больше месяца назад», — пояснила сотрудница ДонМака, на голове которой была надет головной убор с упоминанием имени американского политика.

По словам девушки, бейсболки им выдают на все время работы. Чему приурочена выдача головных уборов с провокационной для Донбасса надписью она не смогла пояснить. Сенатор Джон Маккейн причастен к событиям на майдане. Украинский президент Петр Порошенко даже назвал его героем Украины.

Маккейн умер 25 августа. Говоря другими словами, это произошло два месяца назад. Получается спустя короткое время после смерти сенатора сотрудникам донецкого фастфуда и выдали бейсболку с упоминанием его имени. Была ли выдача приурочена кончине американского политика в ДонМаке и было ли это своеобразным жестом в память "героя Украины" корреспонденту АН не пояснили.