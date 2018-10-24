Госдума спросит с Центробанка и АСВ за «Югру»
24 октября 2018, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]
20 октября пострадавшие вкладчики «Югры» обратились в Комитет Государственной думы по финансовому рынку в связи со своей проблемой. После этого депутаты направили ряд запросов с требованием парламентского расследования неправомерных действий в отношении банка «Югра».
Как следует из официального ответа председателя комитета ГД по финансовому рынку Алексея Аксёнова:
«Комитет Государственной Думы по финансовому рынку рассмотрел ваше обращение от 20.10.2018 и сообщает, что Комитет сделал запросы в правовое управление Аппарата Государственной Думы, Комитет Государственной Думы по контролю и регламенту, в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», Центральный Банк Российской Федерации с просьбой о предоставлении дополнительной информации».
Между тем, удивительно, что на пострадавших вкладчиков парламентарии обратили внимание только сейчас. Напомним, что в июле 2017 года у банка «Югра» ЦБ РФ отозвал лицензию. Агентство по страхованию вкладов вернуло более 170 млрд рублей, но у 35 тысяч человек вклады превышали страховую сумму в 1 млн 400 тыс., в результате они до сих пор не могут вернуть свои деньги.
Как комментирует глава «Союза вкладчиков» Николай Николаев, их организация неоднократно обращалась и к депутатам Госдумы и непосредственно к Председателю ГД Вячеславу Володину. Тем не менее, реакции парламентариев на это не последовало – обращения не были рассмотрены, ответы не даны, не говоря уже о каких-либо мерах.
«Мы не теряем надежды, и надеемся, что Государственная Дума инициирует парламентское расследование, найдет виновных в крахе банка «Югра» и обнищании вкладчиков», – говорит Н. Николаев.
Любопытно и то, что ранее на сайте «Союза вкладчиков» были обнародованы документы, подтверждающие устойчивое финансовое положение банка «Югра» накануне ввода временной администрации. Так что претензии к действиям Центробанка небезосновательны.
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