Госдума спросит с Центробанка и АСВ за «Югру»

20 октября пострадавшие вкладчики «Югры» обратились в Комитет Государственной думы по финансовому рынку в связи со своей проблемой. После этого депутаты направили ряд запросов с требованием парламентского расследования неправомерных действий в отношении банка «Югра».

Как следует из официального ответа председателя комитета ГД по финансовому рынку Алексея Аксёнова:

«Комитет Государственной Думы по финансовому рынку рассмотрел ваше обращение от 20.10.2018 и сообщает, что Комитет сделал запросы в правовое управление Аппарата Государственной Думы, Комитет Государственной Думы по контролю и регламенту, в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», Центральный Банк Российской Федерации с просьбой о предоставлении дополнительной информации».

Между тем, удивительно, что на пострадавших вкладчиков парламентарии обратили внимание только сейчас. Напомним, что в июле 2017 года у банка «Югра» ЦБ РФ отозвал лицензию. Агентство по страхованию вкладов вернуло более 170 млрд рублей, но у 35 тысяч человек вклады превышали страховую сумму в 1 млн 400 тыс., в результате они до сих пор не могут вернуть свои деньги.

Как комментирует глава «Союза вкладчиков» Николай Николаев, их организация неоднократно обращалась и к депутатам Госдумы и непосредственно к Председателю ГД Вячеславу Володину. Тем не менее, реакции парламентариев на это не последовало – обращения не были рассмотрены, ответы не даны, не говоря уже о каких-либо мерах.

«Мы не теряем надежды, и надеемся, что Государственная Дума инициирует парламентское расследование, найдет виновных в крахе банка «Югра» и обнищании вкладчиков», – говорит Н. Николаев.

Любопытно и то, что ранее на сайте «Союза вкладчиков» были обнародованы документы, подтверждающие устойчивое финансовое положение банка «Югра» накануне ввода временной администрации. Так что претензии к действиям Центробанка небезосновательны.