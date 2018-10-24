На Донбассе украинские вояки расстреляли людей на переправе

В районе Славяносербска «укропы» на переправе открыли огонь по людям, лодочнику прострелили ногу. Об этом сообщил один из телеграмм-каналов со ссылкой на очевидцев произошедшего.

Переправа под Славяносербском находится в районе села Желтое. Линия фронта там проходит по руслу реки Северский Донец. Один берег контролирует тербат Луганской народной республики. Другой находится под контролем украинской армии.

На одном из участков еще в мирное время была организована переправа. Она связала населенный пункт Желтое с соседним Лобачевым и действует до сих пор. Между двумя берегами натянут трос. Его использует лодочник для переправы людей с одного берега на другой. Местные жители Желтого и Лобачева регулярно наведываются друг к другу в гости. Они платят лодочнику небольшие деньги и тот перевозит их с одного берега на другой.

Переправа исправно функционировала все эти годы. Армейцы Луганской народной республики с пониманием относились к необходимости гостевых визитов местных жителей. Украинский вояк это возмущало. Они иногда устраивали облавы и шерстили Лобачево, которое находится на подконтрольном официальному Киеву берегу.

Иногда переправа обстреливалась с украинской стороны. Местные жители попадали под огонь, но вроде как все обходилось без жертв. В этот раз украинские военнослужащие, по-видимому, решили окончательно навести свой порядок.

«На переправе в Славяносербске через северский донец.укропы открыли огонь по людям, ставили их на колени, обзывали сепарами.лодочнику прострелили ногу», — сообщили один из телеграмм-каналов со ссылкой на сообщение местного жителя.