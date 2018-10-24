//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Сергей Шнуров намекнул на то, что действительно женился в четвертый раз
- Известный продюсер заявила, что у Бузовой нет голоса
- 60-летняя жена Юдашкина выглядит в молодежном наряде, как юная девушка
- СМИ утверждают, что Светлана Лобода госпитализирована
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
На Донбассе украинские вояки расстреляли людей на переправе
24 октября 2018, 13:12 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
В районе Славяносербска «укропы» на переправе открыли огонь по людям, лодочнику прострелили ногу. Об этом сообщил один из телеграмм-каналов со ссылкой на очевидцев произошедшего.
Переправа под Славяносербском находится в районе села Желтое. Линия фронта там проходит по руслу реки Северский Донец. Один берег контролирует тербат Луганской народной республики. Другой находится под контролем украинской армии.
На одном из участков еще в мирное время была организована переправа. Она связала населенный пункт Желтое с соседним Лобачевым и действует до сих пор. Между двумя берегами натянут трос. Его использует лодочник для переправы людей с одного берега на другой. Местные жители Желтого и Лобачева регулярно наведываются друг к другу в гости. Они платят лодочнику небольшие деньги и тот перевозит их с одного берега на другой.
Переправа исправно функционировала все эти годы. Армейцы Луганской народной республики с пониманием относились к необходимости гостевых визитов местных жителей. Украинский вояк это возмущало. Они иногда устраивали облавы и шерстили Лобачево, которое находится на подконтрольном официальному Киеву берегу.
Иногда переправа обстреливалась с украинской стороны. Местные жители попадали под огонь, но вроде как все обходилось без жертв. В этот раз украинские военнослужащие, по-видимому, решили окончательно навести свой порядок.
«На переправе в Славяносербске через северский донец.укропы открыли огонь по людям, ставили их на колени, обзывали сепарами.лодочнику прострелили ногу», — сообщили один из телеграмм-каналов со ссылкой на сообщение местного жителя.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Общество
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//Общество
Глава МЧС предложил рыбакам оплачивать свое спасение со льда
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Минздрав поддержал повышение в 10 раз штрафа за продажу табака детям
//В мире
Мертвую россиянку пытались провезти на Украину, выдав ее за спящую
Строители Крымского моста достали из воды съехавший при монтаже пролет
//Культура
//Новости партнеров
//Общество
//В мире
Немецкий политолог прокомментировал участие Германии в учениях НАТО
//Общество
В Министерстве труда заявили о беспрецедентном росте зарплат в стране
//Общество
Эксперты усомнились в результатах опроса о пенсионных ожиданиях граждан РФ
//Новости СМИ2
//Общество
//Культура
//Общество
//Новости Redtram
//В мире
//Общество
Аэропорт Симферополя может быть назван в честь художника Ивана Айвазовского
//Общество
Циклон не позволит москвичам увидеть «жизнерадостное» полнолуние
//Общество
Российская судебная система обойдётся без «подсказок» из Европы
//Общество
//Общество
//В мире
На Украине подсчитали количество нелегального оружия у населения
//В мире
Королева Елизавета II впервые публично выразила свое мнение о Brexit
//Общество
Ученые признали нежелание вставать с постели по утрам заболеванием
//Политика
Бывший командир ДНР озвучил причину оттягивания Россией присоединения Донбасса