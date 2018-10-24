Эксперты усомнились в результатах опроса о пенсионных ожиданиях граждан РФ

Россияне назвали необходимый доход для жизни на пенсии. По информации SuperJob, участники опроса хотели бы получать 37,3 тысячи рублей в месяц.

Глава Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что в этом исследовании больше вопросов, чем ответов, да и сама пенсионная реформа не преследует цели увеличения выплат старшему поколению. Об этом пишет НСН.

«Во-первых, у меня претензии к самому опросу. Он нерепрезентативен, потому что аудитория агентства - молодая, активная часть общества, которая сама ищет работу. Во-вторых, непонятно о каком возрасте в опросе шла речь: нынешнем или будущем – 60-65 лет, когда вышел на пенсию и сразу – в деревянный макинтош», - отметил эксперт.